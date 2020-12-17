تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 12:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد توتنام

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك توتنام في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 13 من المسابقة التي فاز بها فريقه 2-1، وافتتح أهداف اللقاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان روبرتو فيرمينو صاحب هدف الفوز القاتل إذ وصل متوسط تقييمه لـ8.2 درجة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 11 هدفا، ليحتل صدارة جدول هدافي المسابقة، رفقة سون هيونج مين جناح توتنام ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون.

لاعب المقاولون العرب السابق سجل للمباراة الرابعة على التوالي.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، انفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنام الوصيف.

ويستعد ليفربول لملاقاة كريستال بالاس في الجولة 14 يوم السبت المقبل.

محمد صلاح ليفربول توتنام
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