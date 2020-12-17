الاتحاد الإنجليزي يتهم كافاني بخرق مشدد لقواعد السلوك بسبب العنصرية

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 12:35

كتب : FilGoal

كافاني

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد بخرق مشدد لقواعد السلوك بسبب منشور عبر حسابه على موقع إنستجرام بسبب العنصرية.

إدينسون كافاني

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وشارك كافاني عبر إنستجرام أحد المعجبين بعبارة مسيئة عنصريا بعد فوز يونايتد على ساوثامبتون 3-2 وقام اللاعب بحذف المنشور سريعا.

وشدد يونايتد أن الكلمة التي استخدمها اللاعب كان من الواضح أن لها دلالات مختلفة في موطن كافاني بأوروجواي.

أخبار متعلقة
آس: ليفربول مهتم بمدافع مانشستر سيتي واللاعب يرغب في العودة لبرشلونة تشكيل مانشستر سيتي - 4 تغييرات لمواجهة وست بروميتش.. ومحرز على دكة البدلاء دربي مانشستر بلا هدف تشكيل دربي مانشستر - برونو وبوجبا يقودان يونايتد.. ومحرز أساسي مع سيتي

وكان كافاني قد أعاد نشر صورة عبر "إنستجرام ستوري" لتهنئة أحد متابعيه، ورد عليه قائلا “Gracias negrito”، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة عنصرية.

وكلمة ¨Negrito¨ في الإسبانية تعني "الشخص الأسود الصغير"، لكنها تُستخدَم في سياق ودي ببعض دول أمريكا الجنوبية.

لكن الاتحاد الإنجليزي وجه الاتهام إلى كافاني بخرق قواعد السلوك زاعما أن عبارته كانت (مهينة أو مسيئة أو غير لائقة أو أساء إلى سمعة اللعبة).

ويأتي ذلك وفقا لقواعد السلوك في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإشارة سواء صراحة أو ضمنية إلى اللون أو العرق أو الأصل العرقي.

مانشستر يونايتد كافاني
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلبية مسحة 14 لاعبا في منتخب الشباب واستمرار إيجابية المصابين 6 دقيقة | منتخب مصر
رئيس بعثة الشباب يكشف كيف حل ساسي أزمة السيولة المادية 17 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد الإنجليزي يتهم كافاني بخرق مشدد لقواعد السلوك بسبب العنصرية 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كافين جونسون.. عندما تبتسم لك كرة القدم بعد أن أصابتك بأزمة قلبية 46 دقيقة | الدوري المصري
كوبا ليبرتادوريس - أسرع هدف منذ 10 سنوات يقود سانتوس لنصف النهائي.. وراسينج يتفوق على بوكا 52 دقيقة | أمريكا
شباب المحمدية: الزمالك لم يتعامل باحترافية في صفقة أحداد.. وسنحاول ضمه في الشتاء ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال كونكاكاف – برادلي يقود لوس أنجلوس لنصف النهائي لأول مرة في تاريخه ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك