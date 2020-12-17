الاتحاد الإنجليزي يتهم كافاني بخرق مشدد لقواعد السلوك بسبب العنصرية

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد بخرق مشدد لقواعد السلوك بسبب منشور عبر حسابه على موقع إنستجرام بسبب العنصرية.

إدينسون كافاني النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وشارك كافاني عبر إنستجرام أحد المعجبين بعبارة مسيئة عنصريا بعد فوز يونايتد على ساوثامبتون 3-2 وقام اللاعب بحذف المنشور سريعا.

وشدد يونايتد أن الكلمة التي استخدمها اللاعب كان من الواضح أن لها دلالات مختلفة في موطن كافاني بأوروجواي.

وكان كافاني قد أعاد نشر صورة عبر "إنستجرام ستوري" لتهنئة أحد متابعيه، ورد عليه قائلا “Gracias negrito”، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة عنصرية.

وكلمة ¨Negrito¨ في الإسبانية تعني "الشخص الأسود الصغير"، لكنها تُستخدَم في سياق ودي ببعض دول أمريكا الجنوبية.

لكن الاتحاد الإنجليزي وجه الاتهام إلى كافاني بخرق قواعد السلوك زاعما أن عبارته كانت (مهينة أو مسيئة أو غير لائقة أو أساء إلى سمعة اللعبة).

ويأتي ذلك وفقا لقواعد السلوك في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإشارة سواء صراحة أو ضمنية إلى اللون أو العرق أو الأصل العرقي.