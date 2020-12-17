سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر تواجد في استاد السويس الجديد لمؤازرة الفريق

أشار معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوباترا على تواجد ميدو جابر مع الفريق.

وتفوق سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على البنك الأهلي ليحقق بداية رائعة في الدوري المصري.

وكان النادي قد أعلن في وقت سابق اختفاء اللاعب في ظروف غامضة. (طالع التفاصيل)

وقال البطاوي عبر قناة صدى البلد: "ميدو جابر تواجد اليوم في استاد السويس الجديد لمؤازرة الفريق".

ولم يتواجد جناح مصر للمقاصة السابق في قائمة الفريق الفريق خلال مباراتي الإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

ماذا حدث؟

تحدث المشرف العام على الكرة في سيراميكا لقناة "صدى البلد" قبل أسبوع قائلا: "كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس".

وواصل "ميدو تفاجأ بعدم عمل الكارت الخاص بغرفته وذهب عامل لتنشيط الكارت فوجئنا بأن مسؤول الاستقبال طلب اللاعب بنفسه وهذا ليس طبيعيا، واضطر ميدو للذهاب للاستقبال لتنشيط الكارت".

وتابع "كان هناك شخصين طلبا التصوير مع ميدو جابر وفجأة بعد الصورة ذهب معهما خارج الفندق ومنذ تلك اللحظة تم غلق هاتفه ولم يظهر اللاعب بعد ذلك وكل متعلقاته متواجدة في غرفته".

وأكمل لا نعلم أي شيء عن ميدو جابر حتى الآن ولا أعرف إن كان بخير أو تم اختطافه أو أي شيء وقمنا بعمل محضر".

وأردف "نقوم مع فندق الإقامة حاليا بمراجعة كاميرات المراقبة خاصة وحدثت تلك الواقعة في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء ولكن الفندق طلب تصريح أمني أولا لتفريغ الكاميرات".

وبسؤاله هل لديه شك أن هذا حدث لانتقال ميدو جابر لناد آخر أجاب "لا أستطيع القول الحادث غريب، ويبدو إنه كذلك لكن من فعل ذلك لا أعرف".

وشدد "قمنا بضم ميدو جابر رسميا من مصر المقاصة والاستغناء موجه لدينا وسيتم قيده في القائمة الثانية مع فتحها".

وأتم المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوباترا "لا أعرف أي شيء، ما حدث يدعو للدهشة".

وبدأ ميدو جابر مسيرته في نجح حمادي وانتقل للمقاصة ومنه للأهلي في 2016 وبعد ثلاثة أعوام عاد للنادي الفيومي مجددا.

ومع بداية الانتقالات الجديدة للموسم المقبل انضم ميدو جابر إلى سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاث سنوات.