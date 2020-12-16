سيراميكا كليوباترا يُبدع ويسحب الثلاث نقاط من البنك الأهلي

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 19:00

كتب : FilGoal

شادي حسين - سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي

أبدع فريق سيراميكا كليوباترا لينتصر للمرة الثانية على التوالي في الدوري المصري، وهذه المرة على حساب البنك الأهلي.

سيراميكا كليوباترا انتصر على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري.

البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز لم يعرف طعم الانتصار حتى الآن، تعادل الجولة الأولى أمام وادي دجلة، والآن خسر الجولة الثانية أمام كليوباترا.

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كتيبة هيثم شعبان سحبت الثلاث نقاط من البنك الأهلي لتضيفها لرصيدها لتصل إلى 6 نقاط من أول مباراتين.

شادي حسين تألق أمام البنك الأهلي بعدما سجل هدفين وحصل على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثالث.

صاحب الـ 27 عاما انطلق ليتوغل منطقة جزاء البنك الأهلي في الدقيقة 38 قبل أن يرسل عرضية أرضية لرجب بكار ولكن تسديدة الأخير أبعدها دفاع البنك الأهلي من عند خط المرمى، لتصل إلى شادي من جديد الذي وضعها في الشباك.

هدف شادي حسين انتهى عليه الشوط الأول، ليدفع محمد يوسف مدرب البنك الأهلي بـ فادي فريد بدلا من محمد فخري الذي أهدر فرصة محققة قبل هدف سيراميكا كليوباترا الأول.

فادي فريد لم ينتظر أكثر من 10 دقائق ليدرك هدف التعادل لفريقه بتسديدة ولا أروع من داخل منطقة الجزاء.

لكن سيراميكا كليوباترا لم يستسلم لواقع التعادل ليعود للتقدم عن طريق شريف دابو من علامة الجزاء بعد لمسة يد على محمد كوفي بعد رأسية شادي حسين في الدقيقة 60.

وعاد شادي حسين الهداف التاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا ليهز الشباك مجددا بعد استقبال عرضية متقنة من أحمد محسن بتسديدة قوية داخل الشباك في الدقيقة 62.

متعة سيراميكا كليوباترا أنتجت هدفا رائعا بعد لعبة ثنائية بين شادي حسين وشريف دابو ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وكتب صالح جمعة مشاركته الأولى مع نادي كليوباترا بعدما حل بديلا لـ شريف دابو في الدقيقة 73.

وخرج لاعب الوسط محمود نبيل مطرودا من المباراة بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، ليترك فريقه كليوباترا بـ 10 لاعبين.

ولم تنجح محاولات البنك الأهلي الأخيرة في تقليص الفارق، وتعاطفت العارضة مرتين لعامر عامر ضد علي صابر في دقيقة واحدة.

لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا.

في الدوري سيراميكا كليوبترا البنك الأهلي
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