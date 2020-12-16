رئيس لجنة الأهلي الطبية: موسيماني في المستشفى للعزل فقط.. أستصعب سفره للنيجر

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق المصاب بكورونا، تم نقله للمستشفى للعزل فقط ولا يشعر بأعراض قوية.

وقال شوقي في تصريحات لأون تايم سبورتس: "موسيماني يشعر بأعراض أقل من الخفيفة رغم إيجابية مسحته، وهو في المستشفى فقط لعزله عن بقية اللاعبين".

وأضاف "حرم موسيماني مصابة من قبله بفيروس كورونا".

وشدد "من الصعب أن يلحق موسيماني برحلة الأهلي إلى النيجر لمواجهة سونيديب النيجري، لكن كل شيء وارد. ومن الصعب جدا أن يلحق بمباراة غزل المحلة".

وكشف "باستثناء موسيماني، مسحة الفريق قبل مباراة المحلة كلها سلبية".

وأوضح "ناصر ماهر سيخضع لعملية في الكتف ولن يغيب أقل من شهر، ومروان محسن خارج مباراة غزل المحلة".

وأتم "تم رفع أسماء المرشحين لمنصب طبيب الأهلي لرئيس النادي محمود الخطيب، وسيتم الإعلان عن الاسم بعد العودة من النيجر".