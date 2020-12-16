رئيس لجنة الأهلي الطبية: موسيماني في المستشفى للعزل فقط.. أستصعب سفره للنيجر

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 23:42

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - موسيماني

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق المصاب بكورونا، تم نقله للمستشفى للعزل فقط ولا يشعر بأعراض قوية.

وقال شوقي في تصريحات لأون تايم سبورتس: "موسيماني يشعر بأعراض أقل من الخفيفة رغم إيجابية مسحته، وهو في المستشفى فقط لعزله عن بقية اللاعبين".

وأضاف "حرم موسيماني مصابة من قبله بفيروس كورونا".

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن إصابة موسيماني بفيروس كورونا موسيماني: الزمالك كان أفضل من الأهلي في نهائي دوري الأبطال ولكن وائل جمعة: بانون صفقة جيدة ورغبة موسيماني في النجاح تميزه.. "السيشوار" من أسباب اعتزالي

وشدد "من الصعب أن يلحق موسيماني برحلة الأهلي إلى النيجر لمواجهة سونيديب النيجري، لكن كل شيء وارد. ومن الصعب جدا أن يلحق بمباراة غزل المحلة".

وكشف "باستثناء موسيماني، مسحة الفريق قبل مباراة المحلة كلها سلبية".

وأوضح "ناصر ماهر سيخضع لعملية في الكتف ولن يغيب أقل من شهر، ومروان محسن خارج مباراة غزل المحلة".

وأتم "تم رفع أسماء المرشحين لمنصب طبيب الأهلي لرئيس النادي محمود الخطيب، وسيتم الإعلان عن الاسم بعد العودة من النيجر".

الأهلي في الدوري بيتسو موسيماني كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختلاف المراكز لم يكسِر العقدة.. برشلونة ينتصر على سوسيداد 19 دقيقة | الدوري الإسباني
رأسية فيرمينو تلون قمة إنجلترا بالأحمر.. ليفربول يقتل توتنام في الـ90 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافعو ميلان يحافظون على الصدارة.. وجاتوزو يفشل في فك شفرة إنتر 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
رئيس لجنة الأهلي الطبية: موسيماني في المستشفى للعزل فقط.. أستصعب سفره للنيجر 40 دقيقة | الدوري المصري
رئيس بعثة الشباب: عزل المصابين في فندق آخر مع طبيب المنتخب الأول.. وخروج ياسين من المستشفى 45 دقيقة | إفريقيا
أحمد فتحي وتراوري وعمر جابر على رأس قائمة بيراميدز ضد الزمالك ساعة | مصر
دوري أبطال كونكاكاف – تييري هنري يودع أمام "الرجل المُقنع" ساعة | أمريكا
كليوباترا يحقق رقما تاريخيا لم يحدث منذ 2006 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك