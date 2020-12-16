رئيس بعثة الشباب: عزل المصابين في فندق آخر مع طبيب المنتخب الأول.. وخروج ياسين من المستشفى

كشف جمال محمد علي عضو اللجنة المديرة لاتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخب مصر للشباب في تونس، عن خطوات جديدة في إطار التجهيز للعب أمام تونس في الجولة الثانية لبطولة شمال إفريقيا.

وقال علي لأون تايم سبورتس: "أجرينا اليوم المسحة الرسمية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

وكشف "ولا لاعب من أصل الـ 14 مصاب بكورونا يظهر عليه أي أعراض، وتم عزلهم في فندق آخر بعيد عن منتخب مصر للشباب، وباقي المنتخبات".

وأوضح "طلبنا قدوم الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول بسبب خبرته في التعامل مع كورونا وهذا ظهر في التعامل مع محمد صلاح ومحمد النني، وهو موجود مع المجموعة المصابة".

وأتم "ربيع ياسين حالته مطمئنة، وخرج من المستشفى وفي الفندق الثاني مع الطبيب محمد أبو العلا، وقراره هو استمراره في تونس وعدم العودة إلى مصر".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر تونس يوم الجمعة، والجزائر يوم 24، والمغرب يوم 27، بعدما انتهت مواجهته ضد ليبيا اليوم بفوز اعتباري لليبيا 2-0.

ويتأهل المنتخبين المتصدرين لدوري الدور الواحد، لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة بدورها لكأس العالم.