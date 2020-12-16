دوري أبطال كونكاكاف – تييري هنري يودع أمام "الرجل المُقنع"

هل رأيت لاعبا يرتدي "كمامة" أثناء خوضه المباريات من قبل؟ هذا حدث في مواجهة مونتريال إمباكت الكندي وأولمبيا الهندوراسي.

كتيبة المدرب الفرنسي تييري هنري، ودعت أمام الفريق الذي يمتلك لاعبا يرتدي "كمامة" أثناء خوض المباريات.

جيري بينجستون مهاجم الفريق الهندراوسي صاحب الـ 33 عاما، وفقا لـ موقع "SportBible" يرتدي الكمامة أثناء المباريات لمنع التقاط العدوى ومن أجل حماية عائلته، ليصبح أول لاعب يخوض المباريات وهو مرتديا "كمامة".

بيدرو تروجيلو المدير الفني للفريق الهندوراسي وصف الأمر بـ "الغريب" إذ قال عقب نهاية اللقاء: "هو اللاعب الوحيد الذي يفعل ذلك في قائمة الفريق بالبطولة المحلية، الأمر لا يُشعره بالضيق وأيضا يسجل أهدافا".

بينجستون سبق له أن خاض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي بقميص نيو إنجلاند ريفولوشن وكذلك لعب في الدوري الإيراني لناديي برسيبوليس وذوب أهان.

ويلعب الدولي الهندراوسي لصفوف أولمبيا منذ 2018، وكان قد سجل هدفا في مباراة الذهاب والتي انتهت بالفوز 2-1.

وودع مونتريال إمباكت الكندي دوري أبطال كونكاكاف في نسخة 2020 من ربع النهائي رغم الفوز في الإياب بهدف دون رد أمام أولمبيا الهندراوسي.

مباراة الذهاب انتهت بخسارة مونتريال بهدفين مقابل هدف والتي أقيمت في مارس الماضي ليودع بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل في النتيجة، لكن بسبب تفشي فيروس كورونا ولضيق الوقت تم تأجيل المباريات المتبقية للبطولة إلى ديسمبر.

وتقام البطولة في الوقت الحالي بولاية فلوريدا الأمريكية إذ تجتمع الفرق الـ 8 لتحديد البطل في 22 ديسمبر المقبل بعد تقليص عدد المباريات. (طالع التفاصيل)