دوري أبطال كونكاكاف – تييري هنري يودع أمام "الرجل المُقنع"

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 22:38

كتب : إسلام أحمد

جيري بينجستون مهاجم أولمبيا يرتدي كمامة في دوري أبطال كونكاكاف

هل رأيت لاعبا يرتدي "كمامة" أثناء خوضه المباريات من قبل؟ هذا حدث في مواجهة مونتريال إمباكت الكندي وأولمبيا الهندوراسي.

كتيبة المدرب الفرنسي تييري هنري، ودعت أمام الفريق الذي يمتلك لاعبا يرتدي "كمامة" أثناء خوض المباريات.

جيري بينجستون مهاجم الفريق الهندراوسي صاحب الـ 33 عاما، وفقا لـ موقع "SportBible" يرتدي الكمامة أثناء المباريات لمنع التقاط العدوى ومن أجل حماية عائلته، ليصبح أول لاعب يخوض المباريات وهو مرتديا "كمامة".

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Jerry Bengtson is believed to be the first player to wear a mask during a game

بيدرو تروجيلو المدير الفني للفريق الهندوراسي وصف الأمر بـ "الغريب" إذ قال عقب نهاية اللقاء: "هو اللاعب الوحيد الذي يفعل ذلك في قائمة الفريق بالبطولة المحلية، الأمر لا يُشعره بالضيق وأيضا يسجل أهدافا".

بينجستون سبق له أن خاض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي بقميص نيو إنجلاند ريفولوشن وكذلك لعب في الدوري الإيراني لناديي برسيبوليس وذوب أهان.

ويلعب الدولي الهندراوسي لصفوف أولمبيا منذ 2018، وكان قد سجل هدفا في مباراة الذهاب والتي انتهت بالفوز 2-1.

The Club Olimpia captain has been sporting a face-covering since the start of the pandemic

وودع مونتريال إمباكت الكندي دوري أبطال كونكاكاف في نسخة 2020 من ربع النهائي رغم الفوز في الإياب بهدف دون رد أمام أولمبيا الهندراوسي.

مباراة الذهاب انتهت بخسارة مونتريال بهدفين مقابل هدف والتي أقيمت في مارس الماضي ليودع بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل في النتيجة، لكن بسبب تفشي فيروس كورونا ولضيق الوقت تم تأجيل المباريات المتبقية للبطولة إلى ديسمبر.

وتقام البطولة في الوقت الحالي بولاية فلوريدا الأمريكية إذ تجتمع الفرق الـ 8 لتحديد البطل في 22 ديسمبر المقبل بعد تقليص عدد المباريات. (طالع التفاصيل)

تيري هنري كمامة فيروس كورونا دوري أبطال كونكاكاف
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