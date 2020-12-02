دوري أبطال كونكاكاف - ملعب واحد و7 أيام لحسم بطل أمريكا الشمالية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 20:00

كتب : إسلام أحمد

دوري أبطال كونكاكاف

أعلن اتحاد الكرة القدم لأمريكا الشمالية "كونكاكاف" مواعيد مباريات دوري أبطال كونكاكاف 2020 والتي يتأهل بطلها إلى كأس العالم للأندية.

وستقام المباريات في ولاية فلوريدا الأمريكية على ملعب أكسبورلايا ستيديوم معقل فريق أورلاندو سيتي الذي يشارك في الدوري الأمريكي.

وتحددت المواعيد بين 15 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر موعد المباراة النهائية لتحديد هوية البطل عبر 7 مباريات فقط.

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البطولة بدأت في فبراير الماضي وكان مقررا أن تنتهي في السابع من مايو الماضي، لكن بسبب تفشي فيروس كورونا توقفت المسابقة منذ في الـ 11 من مارس الماضي.

وأقيمت مباريات ذهاب 3 مباريات من مرحلة ربع النهائي، وستقام مباريات الإياب في 15 و16 ديسمبر المقبل.

بينما ستقام مباراة لوس أنجلوس والذي يدربه بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق مع كروز أزول المكسيكي من مواجهة واحدة بعدما تأجلت مباراة الذهاب سابقا، لتقام في 16 ديسمبر.

وستقام مبارياتي نصف النهائي في 19 ديسبمر بينما تقام مباراة النهائية في 22 ديسمبر من الشهر ذاته.

ويعد مونتيري حامل اللقب غائبا عن النسخة الجارية بعدما فشل في التأهل عن طريق مسابقة الدوري المكسيكي.

كلوب أمريكا هو النادي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب، وتعد الأندية المكسيكية الأكثر تحقيقا للقب برصيد 35 عن طريق 12 فريقا.

وتهيمن الأندية المكسيكة على اللقب القاري منذ نسخة 2006 والتي حصدها كلوب أمريكا حينها.

دوري أبطال كونكاكاف كلوب أمريكا أونال تيجيريس
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