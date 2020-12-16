انتهت - ليفربول (2)-(1) توتنام.. الصدارة حمراء
الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 21:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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ق 73: العارضة تحرم ماني من الثاني
ق 63: انفراد ضائع من بيرجوين أمام ليفربول
ق 50: هاري كين يخطف الكرة من الحارس أليسون وكاد يسجل الثاني لتوتنام
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 33: جووووووول سون والتعادل
ق 26: جووووووووول صلاح يسجل الأول لليفربول
ق 10: لوريس يتصدى لرأسية فيرمينو
انطلاق المباراة