لاعبو الأهلي في زيارة لوالدة الراحل محمد عبد الوهاب

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وبعض لاعبو الأهلي على الاطمئنان على أسرة الراحل عبد الوهاب في زيارة ودية.

وذهب إلى الزيارة الثلاثي محمد الشناوي قائد وحارس الأهلي، وسعد سمير وأيمن أشرف نيابة عن باقي الفريق. في منزل والدة الراحل محمد عبد الوهاب.

من جانبه نقل سيد عبد الحفيظ إلى والدة عبد الوهاب تحية محمود الخطيب رئيس الأهلي وجميع لاعبي الفريق، مؤكدا لها أن عبد الوهاب واحد من أبناء الأهلي، وسيظل اسمه محفورا في قلوبهم، مشيرا إلى أن سيرته الطيبة ستظل عالقة في نفوسهم، نظرا لما قدمه الراحل للنادي الأهلي وجماهيره.

وأوضح عبد الحفيظ خلال الجلسة التي جمعته بأسرة الراحل عبد الوهاب، أن الجميع داخل النادي لم ولن ينسى محمد عبد الوهاب، صاحب الوجه البشوش، دمث الخلق، وأن اسمه سيظل خالدا في قلوبهم.

كما عبر ثلاثي الأهلي محمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف عن سعادتهم بزيارة أسرة الراحل عبد الوهاب، مؤكدين أنه واحد من جنود الأهلي المخلصين، الذين سيظل اسمهم في مكانة فريدة لدى جماهير النادي في كل مكان، معربين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال من أسرته اليوم، في ظل العلاقات القوية التي تربط كل من ينتمي اسمه إلى نادي القرن بمختلف الأجيال.

وأعربت والدة عبد الوهاب عن سعادتها بزيارة سيد عبد الحفيظ واللاعبين.

وقالت والدة عبد الوهاب في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي: "تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية من محمود الخطيب، رئيس النادي خلال الفترة الماضية، من أجل الاطمئنان على أسرة محمد عبد الوهاب، والتأكيد دائما أن الأهلي لم ولن ينسى أحدًا من أبنائه".

وأضافت "اتصالات الخطيب تسعدني جدا، وأشعر بالفخر للانتماء إلى النادي الأهلي العريق، الذي يكرم أبناءه، ولا ينساهم مهما مرت السنوات".

وتابعت "كل الشكر أيضا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذي أعتبره (ابني)، ويبقى كأخ كبير لأبنائي أشقاء محمد".

وأوضحت: "زيارة وفد فريق الكرة وعلى رأسهم سيد عبد الحفيظ، أمر أسعدني جدا، خاصة أنها كانت فرصة جيدة لتقديم التهنئة لهم بعد الفوز ببطولة إفريقيا وكذلك الدوري وكأس مصر".

وأشارت إلى أنها عاشت لحظات صعبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى تحقق الفوز بالبطولة واستعادة اللقب الإفريقي.

وأتمت حديثها "ابتعدت عن متابعة الكرة منذ رحيل محمد، ولكن كنت أدرك جيدا أهمية نهائي إفريقيا، ومن ثم حرصت على المتابعة ودعم الفريق حتى لحظات التتويج باللقب".

ووجهت والدة عبد الوهاب رسالة شكر إلى جماهير الأهلي، في ظل دعائها المستمر لنجلها الراحل نجم الأهلي السابق، مؤكدة أنه ليس غريبا على جماهير الأهلي الوفية المخلصة لكل من ينتمي إلى نادي القرن".