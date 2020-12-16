تشكيل قمة إنجلترا - صلاح يقود ليفربول.. والثنائي سون وكين في هجوم توتنام
الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 21:04
كتب : FilGoal
دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالنجم المصري محمد صلاح في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة توتنام.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب ليفربول ضد توتنام في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: أليسون.
الدفاع: أرنولد - ويليامز- فابينيو - روبرتسون.
الوسط: هيندرسون - فينالدوم - جونز.
الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ساديو ماني.
واستمر اعتماد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام على الثنائي المتألق هاري كين وسون هيونج مين في هجوم فريقه.
وجاء تشكيل توتنام كالآتي:
المرمى: هوجو لوريس.
الدفاع: سيرجي أورييه - توبي ألديرفيرليد - إريك داير - بين دايفيز.
الوسط: هويبيرج - سيسوكو - جيوفاني لو سيلسو.
الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - ستيفن بيرجوين.
ويتصدر توتنام ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 مناصفة مع ليفربول وبفارق الأهداف فقط لصالح فريق المدرب مورينيو.