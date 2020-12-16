تشكيل قمة إنجلترا - صلاح يقود ليفربول.. والثنائي سون وكين في هجوم توتنام

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 21:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ميتييلاند - دوري أبطال أوروبا

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالنجم المصري محمد صلاح في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة توتنام.

ويلعب ليفربول ضد توتنام في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

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المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد - ويليامز- فابينيو - روبرتسون.

الوسط: هيندرسون - فينالدوم - جونز.

الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ساديو ماني.

واستمر اعتماد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام على الثنائي المتألق هاري كين وسون هيونج مين في هجوم فريقه.

وجاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: سيرجي أورييه - توبي ألديرفيرليد - إريك داير - بين دايفيز.

الوسط: هويبيرج - سيسوكو - جيوفاني لو سيلسو.

الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - ستيفن بيرجوين.

ويتصدر توتنام ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 مناصفة مع ليفربول وبفارق الأهداف فقط لصالح فريق المدرب مورينيو.

ليفربول محمد صلاح توتنام الدوري الإنجليزي
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