رسميا - سام آلاردايس مديرا فنيا لـ وست بروميتش

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي تعيين سام آلاردايس مديرا فنيا للفريق خلفا للكراوتي سلافين بيليتش. وذلك من أجل مساعدة الفريق في تجنب الهبوط.

وكان وست بروميتش قرر إقالة سلافين بيليتش من منصبه قبل ساعات قليلة بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري، رغم التعادل الأخير مع مانشستر سيتي.

وتعد هذه هي الولاية الثانية للمدرب المخضرم سام آلاردايس مع وست بروميتش، بعدما بدء مسيرته التدريبية مع الفريق عام 1989.

وتولى آلاردايس البالغ من العمر 66 عاما تدريب 8 فرق في الدوري الإنجليزي قبل ذلك وهي بولتون ووست هام يوناتيد وسندرلاند وكريستال بالاس وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد وبلاكبول.

ووقع سام آلاردايس مع وست بروميتش عقدا يمتد لمدة موسم ونصف، على أن يبدأ مسيرته مع الفريق أمام أستون فيلا يوم الأحد المقبل.

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بعد مرور 13 جولة من المسابقة.