كانتي: الخسارة أمام ولفرهامبتون بعد التقدم في النتيجة يؤلمنا كثيرا

اعترف نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بشعور فريقه بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة أمام ولفرهامبتون.

نجولو كانتي النادي : تشيلسي تشيلسي

وخسر تشيلسي في الوقت القاتل أمام ولفرهامبتون بعدما تقدم في النتيجة، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وقال كانتي لموقع تشيلسي الرسمي: "حتى لو نلعب بشكل رائع خلال المباراة فنحن كنا متقدمين بهدف وكان يجب أن نتمكن من إدارة اللقاء والحفاظ على التقدم".

النجم الفرنسي أضاف "في الشوط الأول لعبوا بخمسة مدافعين وكانوا يدافعون بشكل جيد للغاية لذلك لم نتمكن من الحصول على العديد من الفرص، لذلك كنا نشعر بالسعادة عندما سجلنا هدف التقدم في الشوط الثاني من اول تسديدة لنا على المرمى".

وواصل "ولكننا لم ننجح في تحقيق النتيجة المطلوبة".

واستمر كانتي في تصريحاته "عندما سجلوا حاولنا العودة ولكن تلقينا العديد من الهجمات المرتدة وسجلوا هدف الفوز في الوقت القاتل".

وأتم تصريحاته "نهاية المباراة يؤلمنا كثيرا وهي خيبة أمل كبيرة لنا، لأننا تمكنا من تسجيل الهدف الأول".