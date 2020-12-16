"ستدفعون حياتكم مقابل ما حدث".. تهديدات بالقتل للاعب ليون وزوجته بسبب نيمار

تلقى تياجو مينديز لاعب نادي ليون الفرنسي تهديدات بالقتل هو وزوجته بعد تسببه في إصابة نيمار دا سيلفا.

ليون انتصر على باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيء على ملعب الأخير لأول مرة منذ عام 2007، ولكن الكل كان يتحدث عن لقطة خروج نيمار باكيا بسبب الإصابة بعد تدخل من مينديز.

رغم اعتذار مينديز ألا أن بعض من جماهير باريس سان جيرمان لم تتقبل ذلك، لترسل تهديدات بالقتل لأسرته، وفقا لما صرحت به كيللي مينديز زوجة اللاعب.

وكشفت كيللي في حديثها مع (cnews) الفرنسية تفاصيل بعض رسائل التهديد التي وصلت لها، "إذا حدث أي شيء لـ نيمار، ستدفعون حياتكم مقابل ذلك".

"أنت وأسرتك بالكامل. واحد تلو الآخر".

وتقدمت زوجة اللاعب ببلاغ للشرطة بسبب تهديدات القتل.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد كشفت في وقت سابق أن نيمار يعاني من التواء في الكاحل سيبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

بالتالي، من المُنتظَر عودة الجناح البرازيلي لفريق قبل منتصف يناير المقبل.

في كل الأحوال، سيكون نيمار متاحا لمواجهة برشلونة في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو بشهر فبراير.

وكان باريس سان جيرمان قد ذكر في بيانه أن "الفحوصات التي خضع لها نيمار جاءت مطمئنة"، في انتظار خضوعه لفحص آخر يوم الأربعاء لتأكيد مدة غيابه.

وعانى نيمار في السابق من إصابات الكاحل أكثر من مرة في مسيرته منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وشارك نيمار خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على برشلونة يوم 16 فبراير، قبل أن يستقبله في حديقة الأمراء يوم 10 مارس.