سان جيرمان يعلن نتيجة فحوصات نيمار

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 15:33

كتب : FilGoal

إصابة نيمار أمام باشاك شهير - دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي، تقييم إصابة لاعبه نيمار بعد التدخل القوي الذي تعرض له ضد ليون مساء الأحد.

وقال نص البيان: "بعد خضوع نيمار لفحوصات كاملة على الكاحل الأيسر، تبين أنها مطمئنة".

وواصل "سيخضع نيمار لفحوصات جديدة في غضون 48 ساعة".

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وأتم "عبدو ديالو الذي تعرض لإصابة عضلية مساء الأحد بدوره، سيستمر في التأهيل وسيعود للعب مرة أخرى في بدايات يناير المقبل".

وتعرض نيمار للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ليون مساء الأحد في الدوري الفرنسي بعد تدخل قوي من تياجو مينديز لاعب ليون.

صاحب الـ28 عاما سقط مصابا في اللحظات الأخيرة قبل نهاية مواجهة فريقه أمام ليون في الجولة الـ14 من الدوري والتي خسرها بنتيجة 1-0.

وشارك نيمار خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

في فرنسا الدوري الفرنسي
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