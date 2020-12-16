الزمالك يعلن موعد مواجهة الإياب ضد جازيللي

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 16:42

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - المقاولون العرب

تقرر إقامة مواجهة الزمالك وجازيللي التشادي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 5 من شهر يناير المقبل. وذلك في بيان رسمي من النادي الزمالك.

وأشار البيان إلى أن مباراتي الذهاب والإياب ستقام على استاد الكلية الحربية بعد غلق استاد القاهرة لأعمال الصيانة في الوقت الحالي.

وتصل بعثة الفريق التشادي إلى القاهرة يوم 20 من الشهر الجاري استعدادا لخوض المباراتين.

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وكان الزمالك قد اتفق مع مسؤولي نادي جازيلي على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر، على أن يتحمل مسؤولو القلعة البيضاء تكاليف سفر الفريق التشادي وإقامته في مصر لحين خوض المباراتين.

وتم الاستقرار في وقت سابق على إقامة مباراة الذهاب يوم 23 ديسمبر المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد يوم الخميس.

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