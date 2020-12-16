جوندوجان: نحن بشر ولسنا ماكينات

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 15:56

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي

يؤمن إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي بأن كل الفرق الأوروبية تعاني حاليا بسبب جدول المباريات المزدحم.

ضغط المباريات يأتي بسبب توقف الموسم الماضي لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد بداية الموسم الجديد.

وقال جوندوجان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يكاد يكون من المستحيل أن يكون لديك فريق واحد فقط في القمة ويسيطر على أي شيء في ظل هذا الجدول".

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وسجل الدولي الألماني هدفا في تعادل الفريق السماوي بنتيجة 1-1 مع وست بروميتش ألبيون على ملعب الاتحاد ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف "كل الفرق في أوروبا تكافح من أجل الفوز بالمباريات على التوالي، لكن لدينا مسؤوليات ويجب أن نفوز بهذه المباريات خاصة على أرضنا".

وأكمل "نحن بشر ولسنا ماكينات، نكافح كذلك، لن يصبح الأمر أسهل في الأسابيع القليلة المقبلة".

التعادل مع وست بروميتش وضع سيتي في المركز السادس بجدول الدوري بفارق خمس نقاط عن الصدارة.

وتابع "كان يجب أن نفوز بتلك المباراة، لا أعرف ماذا أقول، إنه لأمر مخيب للآمال أن نحصل على نقطة واحدة، لكن لا يمكننا تغيير ذلك الآن، علينا أن نتطلع إلى الأمام".

ويستعد فريق بيب جوارديولا لمواجهة ساوثامبتون بملعبه ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان
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