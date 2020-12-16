آس: ليفربول مهتم بمدافع مانشستر سيتي واللاعب يرغب في العودة لبرشلونة

أبدى نادي ليفربول اهتمامه بضم إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، لينافس برشلونة على الحصول على خدمات المدافع الدولي الإسباني. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال التقرير إنه على الرغم من اهتمام ليفربول إلا أن النادي لم يدخل بعد إلى سباق ضم اللاعب ويفكر جديا في ذلك.

وألمح التقرير إلى أن جارسيا من المتوقع أن يعود إلى برشلونة، وهو ذاته النادي الذي بدأ منه مسيرته.

وشدد التقرير على أن رغبة اللاعب هي العودة إلى كتالونيا مرة أخرى رغم محاولات سيتي لإقناعه بالاستمرار مع الفريق.

صاحب الـ19 عاما أحد ناشئي برشلونة وانضم إلى أكاديمية مانشستر سيتي في صيف 2017 بمبلغ 1.7 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك جارسيا خلال الموسم الجاري في 7 مباريات مع سيتي في كل المسابقات. ولعب بقميص مانشستر سيتي في 30 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.