وست بروميتش يعلن إقالة سلافين بيليتش

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون إقالة مدربه سلافين بيليتش من منصبه بعد 18 شهرا من تدريب الفريق وقيادته للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وقال نص البيان: "وست بروميتش قد فسخ تعاقده اليوم الأربعاء مع سلافين بيليتش مدرب الفريق".

وواصل "ديان راتشونيتسا ودانيلو بوتوروفيتش مساعدا بيليتش رحلا وكذلك جوليان ديكس مدرب الفريق الأول".

ويحتل وست بروم المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط بعد 13 مباراة بالمسابقة.

وأتم البيان: "يرغب النادي في توجيه الشكر إلى بيليتش وطاقمه التدريبي على مجهوداتهم للتأهل خلال الموسم الماضي، ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وكانت عدة تقارير إنجليزية أبرزها "جارديان" رشحت سام ألاردايس لتولي تدريب الفريق خلفا لبيليتش.