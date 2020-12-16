هل يواصل صلاح دك شباك الفرق اللندنية؟

يتطلع محمد صلاح نجم ليفربول لمواصلة مستواه الجيد ضد الفرق اللندنية عندما يستقبل توتنام في ملعب أنفيلد يوم الأربعاء.

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وكلاهما على قمة الترتيب.

الدولي المصري سجل 17 هدفا في آخر 17 مباراة خاضها في الدوري على أرضه أمام فرق من العاصمة لندن.

أمام توتنام على وجه الخصوص، سجل صلاح 5 أهداف في مبارياته الـ7 التي لعبها بقميص ليفربول ضد السبيرز.

4 من تلك الأهداف جاءت في 6 مواجهات بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الهدف الأغلى في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

شباك توتنام تعشق صلاح منذ بداية مشواره الاحترافي، فقد سجل هدفا بقميص بازل السويسري في موسم 2012-2013 من بطولة الدوري الأوروبي، وكرر الأمر بقميص فيورنتينا في نسخة 2014-2015 من المسابقة.

ليصل مجموع أهدافه إلى 7 أهداف في 12 مباراة ضد توتنام.

يذكر أن صلاح سجل 13 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم حتى الآن، 10 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

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