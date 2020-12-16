كلوب: توتنام تحول إلى ماكينة تحقيق نتائج إيجابية بفضل مورينيو

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن جوزيه مورينيو نظيره في توتنام نجح في تحويل الفريق اللندني لماكينة تحصد النتائج الإيجابية.

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وكلاهما على قمة الترتيب.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعتقد أنه مورينيو نفسه قد تفاجأ من نتائج توتنام في الفترة الأخيرة".

وأضاف "لقد عاد بقوة وقدم الفريق تحت قيادته أداءً مذهلًا. بإمكاننا أن نرى كيف تحول الفريق إلى ماكينة لا تتوقف عن تحقيق النتائج الإيجابية".

وتابع المدرب الألماني "حتى إذا لم يكن اللاعبون في أفضل أيامهم، يتمكنون من تحقيق الفوز في النهاية".

وواصل "المنظومة الدفاعية للفريق أيضًا جيدة للغاية، وكل هذه الأشياء تجعلهم فريقًا مميزًا بكل تأكيد".

وأكمل "في الواقع، أرى تشابهًا في طريقة لعبهم مع أسلوبنا، خاصة فيما يتعلق ببناء الهجمات وشكل الفريق داخل الملعب وما إلى ذلك".

واستمر "نعم، قد تجدهم يسجلون هدفًا ثم يلعبون من أجل الحفاظ عليه معتمدين على الهجمات المرتدة فقط، ولكن هذه ليست نقطة القوة الوحيدة التي يمتلكونها".

وأردف كلوب "ربما هذا ما تتحدث عنه الصحف، ولكن إذا شاهدت مبارياتهم بالكامل سترى أنهم فريق منظم ويلعبون كرة قدم جيدة للغاية".

وأتم "فريق توتنام لا يعتمد على الهجمات المرتدة فقط. لا يمكنك أن تعتلي قمة جدول الترتيب بالاعتماد على الهجمات المرتدة وحدها. هكذا أرى الفريق، ولذلك أتوقع مباراة صعبة وقوية للغاية".