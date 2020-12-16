جوارديولا: نتطور ونخلق الفرص لكن للأسف لا نسجل

تأسف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على إضاعة لاعبيه مجموعة من الفرص السهلة أمام وست بروميتش ألبيون مما أجبر الفريق السماوي على التعادل مع الفريق الذي يصارع في ذيل الجدول.

وخلق سيتي 26 فرصة، لكنه اضطر للاكتفاء بنقطة وحيدة بالتعادل 1-1 في مباراة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عليك الفوز في هذه المباريات، لكن لم نتمكن من ذلك".

وأضاف "أتيحت لنا الفرص، لكن للأسف لم نتمكن من تسجيل الأهداف، خاصة في آخر أربع أو خمس مباريات".

وتابع "هذا هو الواقع، نسيطر على اللعب، ونستقبل عددا قليلا من الفرص، أتت لوست بروميتش فرصة وحيدة بالإضافة إلى الهدف العكسي".

وأكمل "لم يكن هناك أكثر من ذلك. نحن نتحسن ونخلق الفرص لكن للأسف لا نسجل".

وواصل "في بعض الأحيان تحتاج إلى الصبر، لقد حاولنا العثور على هدف، ولكنه ليس بالأمر السهل. الشوط الثاني كان أفضل لكننا لم نتمكن من التسجيل".

وشدد المدرب الإسباني "10 لاعبين يدافعون أمامك، الأمر ليس بالأمر السهل".

تعادل ظلت به كتيبة مانشستر سيتي بعيدة بعض الشيء عن الصدارة بفارق 5 نقاط وله مباراة مؤجلة، فارتفع رصيدهم إلى 20 نقطة متسلقا جدول الترتيب للمركز الخامس بشكل مؤقت.

بينما حصد وست بروم تعادله الرابع الموسم الجاري، والنقطة السابعة لأضعف دفاع في الدوري الإنجليزي.