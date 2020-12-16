جوارديولا: نتطور ونخلق الفرص لكن للأسف لا نسجل

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 11:56

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي - وست بروم - الدوري الإنجليزي

تأسف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على إضاعة لاعبيه مجموعة من الفرص السهلة أمام وست بروميتش ألبيون مما أجبر الفريق السماوي على التعادل مع الفريق الذي يصارع في ذيل الجدول.

وخلق سيتي 26 فرصة، لكنه اضطر للاكتفاء بنقطة وحيدة بالتعادل 1-1 في مباراة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عليك الفوز في هذه المباريات، لكن لم نتمكن من ذلك".

أخبار متعلقة
زيدان: بنزيمة أفضل مهاجم في تاريخ فرنسا ماركا: إنييستا يخضع لجراحة في برشلونة ويغيب لـ4 أشهر مواعيد مباريات الأربعاء 16 ديسمبر 2020.. ليفربول يواجه توتنام و3 مباريات في الدوري المصري وبرشلونة ضد سوسيداد تقرير: إنتر قد يستخدم إريكسن لضم بابو جوميز

وأضاف "أتيحت لنا الفرص، لكن للأسف لم نتمكن من تسجيل الأهداف، خاصة في آخر أربع أو خمس مباريات".

وتابع "هذا هو الواقع، نسيطر على اللعب، ونستقبل عددا قليلا من الفرص، أتت لوست بروميتش فرصة وحيدة بالإضافة إلى الهدف العكسي".

وأكمل "لم يكن هناك أكثر من ذلك. نحن نتحسن ونخلق الفرص لكن للأسف لا نسجل".

وواصل "في بعض الأحيان تحتاج إلى الصبر، لقد حاولنا العثور على هدف، ولكنه ليس بالأمر السهل. الشوط الثاني كان أفضل لكننا لم نتمكن من التسجيل".

وشدد المدرب الإسباني "10 لاعبين يدافعون أمامك، الأمر ليس بالأمر السهل".

تعادل ظلت به كتيبة مانشستر سيتي بعيدة بعض الشيء عن الصدارة بفارق 5 نقاط وله مباراة مؤجلة، فارتفع رصيدهم إلى 20 نقطة متسلقا جدول الترتيب للمركز الخامس بشكل مؤقت.

بينما حصد وست بروم تعادله الرابع الموسم الجاري، والنقطة السابعة لأضعف دفاع في الدوري الإنجليزي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي وست بروميتش ألبيون
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة برشلونة – رغم اتهامه بالتسريب.. ريكي بويج يتواجد ضد سوسيداد 5 دقيقة | أوروبا
أشرف صبحي: الموافقة على تأجيل الطائرة الخاصة لفريق الشباب.. وسفر طبيب المنتخب الأول 16 دقيقة | مصر
كلوب: توتنام تحول إلى ماكينة تحقيق نتائج إيجابية بفضل مورينيو 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلة - ذا أثليتك: ميلووكي يجعل يانيس صاحب أعلى عقد في تاريخ NBA 41 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: إبراهيموفيتش يعود أمام ساسولو 49 دقيقة | الدوري الإيطالي
منتخب الشباب: الموقف معلق.. ولم نجد استجابة من كاف لتطبيق روح القانون 50 دقيقة | مصر
بنزيمة: هكذا أرى كرة القدم ساعة | أوروبا
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الوحش لتجديد تعاقده ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك