عبد الحفيظ: السفر إلى النيجر بطائرة خاصة.. موقف أجايي من القائمة وعروض الشحات

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني بفريق الأهلي عن سفر البعثة إلى النيجر بطائرة خاصة.

وتغادر بعثة الأهلي إلى النيجر مساء الجمعة عقب مواجهة المحلة في الدوري، لافتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ لقناة إم بي سي مصر: "مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر السفر إلى النيجر بطائرة خاصة".

وتابع "الإدارة درست كافة الظروف في الفترة الأخيرة وتم اتخاذ القرار لتفادي إرهاق اللاعبين خاصة وأن رحلة الطيران العادية يتخللها ترانزيت في إثيوبيا".

وأوضح عبد الحفيظ "اتخذ القرار أيضا حفاظا على سلامة اللاعبين وعدم إصابتهم بكورونا في ظل انتشار الفيروس".

وبالحديث عن الدوري المصري قال: "الموسم الحالي صعب وقوي جدا خاصة بعد المسوى المتميز في الجولة الأولى".

وشدد "الجولة الأولى عكست مدى القوة والندية هذا الموسم، الأهلي يعرف جيدا يفصل بين البطولات التي يشارك فيها".

وبالحديث عن موقف أجايي من القائمة بعد إصابته أوضح "لا صحة لرفع اسم اللاعب من القائمة".

وتعرض أجايي لإصابة في كاحل القدم سيغيب على أثرها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وتأكد غيابه عن مونديال الأندية.

وأضاف عبد الحفيظ "أجايي لن يغيب لفترة طويلة لدرجة تدفع الجهاز الفني لرفع اسمه من القائمة، سيعود خلال شهرين ونصف أو ثلاثة على الأكثر".

وعن موقف الأهلي من عودة حسين الشحات إلى العين قال: "فكرة الاستغناء عن اللاعب غير مقبولة في الفترة الحالية".

وشدد "الأهلي لن يفرط في حسين الشحات ولا صحة لدخوله في صفقات تبادلية مع العين".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "ينتظم حسين الشحات في التدريبات خلال خمسة أيام".