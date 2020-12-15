مدرب سيراميكا كليوباترا: لم نقدم الأفضل بعد.. ونعد الجميع بمشاهدة فريق أقوى الفترة المقبلة

وعد هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا الجماهير بـ "مشاهدة فريق قوي وأفضل في الفترة المقبلة، وأنهم لم يقدموا أفضل ما لديهم في مباراة الإنتاج الحربي".

ويستعد سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري غدا الأربعاء في تمام الخامسة مساء.

وقال هيثم شعبان في تصريحات للمركز الإعلامي عن مواجهة البنك الأهلي: "أتوقع أن تكون مواجهة البنك الأهلي تكتيكية على أعلى مستوى، درسنا المنافس بشكل جيد خلال الأيام الماضية، أعرف اهتمام محمد يوسف بالتفاصيل الفنية الدقيقة وكذلك جهازه المعاون ومتأكد أن اللقاء سيكون صعبا للغاية، ونتمنى التوفيق للخروج من اللقاء بالنقاط الثلاثة".

وأضاف: "ما يزيد من صعوبة المباراة، هو تعاقد البنك الأهلي مع عدد من الصفقات المميزة التي تمتلك الخبرات الكافية، بالإضافة إلى أن المدير الفني يتعامل مع كل مباراة بشكل جيد".

وأكمل "لكننا أيضا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى وأصحاب خبرات كبيرة وقدرات مميزة بين كل لاعبي الدوري المصري، لذلك فإن اللقاء سيكون صعبا".

وشدد "سيراميكا كليوباترا لم يقدم أفضل ما لديه في مباراة الانتاج الحربي الماضية، رغم فوزنا بهدفين دون رد".

وأتم "نعد الجماهير والجميع بمشاهدة فريقنا بشكل أقوى وأفضل خلال المرحلة المقبلة، بعد أن يزيد الانسجام بين كافة اللاعبين، فلقد تجمع الفريق كاملا قبل انطلاق الدوري بأقل من أسبوع".

وفاز كليوباترا بأولى مواجهاته في الدوري بنتيجة 2-0 على الإنتاج الحربي، فيما تعادل البنك الأهلي مع وادي دجلة 1-1.

وأعلن شعبان قائمته والتي شهدت عودة صالح جمعة بعد تعافيه من فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)