قائمة سيراميكا - ظهور صالح جمعة ضمن 21 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 20:48

كتب : عاطف شادي

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا

تواجد صالح جمعة في قائمة سيراميكا كليوباترا بعد تعافيه من فيروس كورونا، لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويواجه كليوباترا البنك الأهلي في الخامسة من مساء الغد الأربعاء، على استاد السويس الجديد.

وشهدت القائمة تواجد محمد إبراهيم، وشريف دابو صاحب أول هدف للفريق في الدوري المصري.

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ويغيب المدافع وليد عبد المنعم، والحارس حمزة معوض، بعدما جاءت عينة الرابيد تيست الخاصة بهما إيجابية حسب ما جاء في المركز الإعلامي للنادي.

واختار هيثم شعبان المدير الفني 21 لاعبا جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر.

الدفاع: طارق سامي - عبد الله محمود - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال - أحمد محسن.

الوسط: محمود نبيل - محمد حسن - كوامي بونسو - محمد توني - محمد إبراهيم - صالح جمعة.

الهجوم: شريف دابو - شادي حسين - أحمد غنيم - مصطفى سعد ميسي - محمد مسعد - وينفول كوبينا.

وفاز كليوباترا بأولى مواجهاته في الدوري بنتيجة 2-0 على الإنتاج الحربي، فيما تعادل البنك الأهلي مع وادي دجلة 1-1.

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