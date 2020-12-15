هزيمة جديدة لكتيبة لامبارد.. ولفرهامبتون يقتل تشيلسي في الـ+90

تلقى تشيلسي هزيمة ثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي في الوقت القاتل أمام ولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف، في الجولة الـ13 من المسابقة.

وخسر تشيلسي للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام إيفرتون بهدف دون رد.

وبعدما تقدم تشيلسي في النتيجة بهدف دون رد، قلب ولفرهامبتون الطاولة على البلوز وقتلهم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بهدف سجله بيدرو نيتو.

ليتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 22 في المركز الخامس، بينما يرتفع رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 20 في المركز التاسع.

وصف المباراة

تقدم تشيلسي في الدقيقة 49 عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو من متابعة لعرضية بين تشيلويل.

ثم تعادل ولفرهامبتون بهدف رائع سجله دانييل بودنيس في الدقيقة 66 بتسديدة ذهبت على يمين الحارس إدوارد ميندي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع انفرد بيدرو نيتو بالمرمى ليسدد بقوة على يسار ميندي، مسجلا هدف فوز ولفرهامبتون.

ليحقق الولفز الفوز الأول له منذ 3 مباريات بعدم تعرض للهزيمة في آخر مباراتين.