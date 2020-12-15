انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (1) (1) وست بروم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

--

نهاية اللقاء

ق 92: تألق جونستون حارس وست بروم يمنع جوندوجان من هدفا محققا.

ق 75: سيرخيو أجويرو يشارك بدلا من فيل فودين.

ق 67: محاولات هجومية متواصلة من مانشستر سيتي عبر جابريل جيسوس وكيفين دي بروين لكن الحارس والدفاع لها بالمرصاد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: سيمي أجايي مدافع وست بروم يسجل هدف التعادل بتسديدة تغالط الحارس إيدرسون.

ق 30: ضغط متواصل من مانشستر سيتي ينتهي بهدف أول، بعد عرضية أرضية من رحيم سترلينج أودعها إلكاي جوندوجان في الشباك.

انطلاق المباراة