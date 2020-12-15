لجنة المسابقات: الروح الرياضية سمة الجولة الأولى.. واقتراح بتكوين لجنة لاختيار جائزة الأخلاق

يرى مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات أن الروح الرياضية كانت سمة الجولة الأولى من مسابقة الدوري مما عكس المظهر الحضاري وتمنى استمرار الموسم بتلك الصورة.

وكشف مرزوق عن اقتراح أشرف صبحي وزير الرياضة بتكوين لجنة لاختيار جائزة الأخلاق في كل لجنة.

وقال مرزوق عبر صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم: "ظهرت الجولة الأولى بمظهر حضاري وروح رياضية، رغم وجود هفوة في إحدى المباريات تسببت في طرد اثنين من المدربين".

وأضاف "لكن هناك عامل إيجابي في تلك المشادة وهو محاولة التهدئة من الجانبين عكس الموسم الماضي كنا نشاهد تدخل الجهاز الفني بالكامل في المشادات".

وتابع "أتمنى أن ينتهي موسم الدوري مثلما كان الحال في الجولة الأولى، سيصب ذلك في مصلحة الكرة المصرية وقد يكون بداية التطوير".

وكشف مرزوق "الدولة تقدم دعم غير محدود من أجل استكمال المسابقة بانتظام، وأشرف صبحي وزير الرياضة أشاد بالأداء الفني والروح الرياضية في الجولة الأولى أيضا".

وواصل رئيس لجنة المسابقات "اقترح وزير الرياضة بتكوين لجنة من الشخصيات العامة والرياضية لاختيار جائزة أفضل أخلاق رياضية كل جولة قد يكون لاعبا أو فريق أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية".

وتابع "يجب أن نطور مبادرة لا للتعصب خلال مباريات الدوري المصري بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد المصري".

وشدد مرزوق "استمرار الدوري رغم تأثير كورونا الموسم الماضي كان له تأثير إيجابي وبالتالي سنعمل أيضا على استكماله بشكل كامل".

وطالب رئيس المسابقات "لابد من تجمع الفريقين عقب انتهاء المباراة لتحية بعضهما البعض دون مصافحة بالأيدي".

وأتم تصريحاته "يجب أيضا الالتزام بالحوار الصحفي عقب المباراة لأن ذلك من حقوق الشركات الراعية حتى وإن كان فريقك خسر المباراة مثلما يحدث في الخارج".