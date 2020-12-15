تشكيل مانشستر سيتي - 4 تغييرات لمواجهة وست بروميتش.. ومحرز على دكة البدلاء

أجرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي 4 تغييرات في تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة وست بروميتش ألبيون عن دربي مانشستر الأخير.

وأشرك الإسباني ناثان أكي وبنيامين ميندي وألكاي جوندجان وفيل فودين بدلا من جون ستونز وكايل ووكر وفيرناندينيو ورياض محرز على الترتيب.

وجاء تشكيل سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياش – ناثان أكي – بنيامين ميندي

الوسط: إلكاي جوندجان – رودري – كيفين دي بروين

الهجوم: رحيم سترلينج – جابريل جيسوس - فيل فودين

وعلى دكة البدلاء: ستيفين – كايل ووكر – إيمريك لابورت – بيرناردو سيلفا – فيران توريس – رياض محرز – سيرخيو أجويرو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل الضيوف المركز الـ 19 -قبل الأخير- برصيد 6 نقاط.