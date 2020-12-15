كلوب: توتنام أكثر من مجرد كين وسون

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن قوة منافسه توتنام لا تتمثل فقط في هاري كين وهيونج مين سون، وذلك قبل لقاء الفريقين المرتقب يوم الأربعاء.

توتنام يحل ضيفا على ملعب أنفيلد ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي التي يدخلها كلاهما في الصدارة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "إذا قمنا بمراقبة سون وكين فقط، فتوتنام يملك الكثير من اللاعبين الرائعين الآخرين".

وأضاف "ستيفن بيرجوين خطير في المرتدات، وهناك تانجي ندومبيلي أيضا".

وتابع "لديهم خط وسط قوي يتكون من جيوفاني لو سيلسو وموسى سيسوكو وبيير إميل هوبيرج، هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي يمكن قولها عن توتنام".

وأتم كلوب "نعم تحالف سون وكين قوي للغاية، لكننا سنحاول الفوز بالمباراة".

كين وسون صنعا لبعضهما البعض 12 هدفا خلال 12 جولة هذا الموسم.

فقد صنع مهاجم منتخب إنجلترا لزميله الكوري الجنوبي 8 أهداف من أصل 10 سجلها.

أما سون فصنع 4 أهداف من أصل 9 أحرزها كين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.