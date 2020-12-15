مدرب أستون فيلا: تريزيجيه سيغيب عن لقاء بيرنلي

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 14:07

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - أستون فيلا - وست هام

أوضح دين سميث أن جناحه محمود حسن "تريزيجيه" سيغيب عن لقاء بيرنلي بسبب الإصابة.

ويحل بيرنلي ضيفا على أستون فيلا ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي بعد أيام قليلة من فوز الفيلانز القاتل على وولفرهامبتون وهي المباراة التي غاب عنها الدولي المصري.

وقال سميث في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "تريزيجيه سيغيب عن لقاء بيرنلي للإصابة، وكذلك يغيب دوجلاس لويز وماتي كاش للإيقاف".

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تريزيجيه تعرض لإصابة في رأسه خلال مباراة وست هام يونايتد قبل أسبوعين، لكنه غاب عن المباراة الأخيرة بسبب إصابة عضلية.

وأضاف "سيتم تقييم حالة روس باركلي قبل مواجهة بيرنلي".

وأكمل "توم هيتون وفريدريك جيلبرت وكورتني هاوس لائقين بدنيًا بعد مشاركتهم مع فريق 23 سنة".

وأشاد سميث بما قدمه فريق بيرنلي من أداء جيد في آخر 4 أو 5 مباريات، واعترف "من الصعب اللعب أمامهم".

ويحتل أستون فيلا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، وله مباراتين مؤجلتين، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ17 وله مباراة مؤجلة.

تريزيجيه أستون فيلا دين سميث
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