كهربا يتحدث عن البكاء بسبب جمهور الزمالك والفارق مع الأهلي.. وانتقال رمضان لبيراميدز

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي عن علاقته بجمهور الزمالك قبل الرحيل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومنه إلى النادي الأحمر.

وقال كهربا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "زملائي في الزمالك كانوا دائما يقولون لي يا أهلاوي لكن هذا لا يشكل فارقا في الملعب والطبيعي أن تقدم كل ما لديك باحترافية من أجل جمهور الزمالك".

وأوضح "أتذكر طرد جنش في الدقائق الأخيرة من مباراة النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية، وقتها ظل عماد السيد يقول لي (خلصت كدة) ولأنني شخص دموعه قريبة بكيت بسبب الموقف وجمهور الزمالك".

وتابع "جمهور الزمالك له فضل كبير في صنع اسمي ولكن يوجد سوء فهم وهناك تحامل علي وأتمنى أن أحافظ على حبكم لأنني لم أتجاوز يوما في حقكم وعندما كنت في الزمالك كنت ألعب بانتماء كبير لإسعادكم".

وعن الاختلاف بين الناديين، قال: "النظام في غرفة الملابس في الأهلي مختلف عن الزمالك، يوجد نظام في الزمالك لكن يوجد استقرار أكثر في الأهلي لأنني في الزمالك كنت على راحتى بشكل زائد وأفعل ما أريده، وفي الزمالك يمكن للاعب أن يتأخر 5 أو 10 دقائق لكن في الأهلي صعب والخصومات تتضاعف".

وانتقل كهربا للحديث عن علاقته بزملائه في الأهلي.

وكشف عن دخول الزمالك في مفاوضات مع زميله صالح جمعة بعد رحيله مؤخرا عن الأهلي، وقال: "الزمالك تحدث مع صالح جمعة في اللحظات الأخيرة بعد رحيله عن الأهلي، لكنه فضل الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا".

واستدرك "لم أتحدث مع رمضان صبحي عن انتقاله لبيراميدز وهذا قراره، لكن لو كان سألني كنت سأقول له لا ترحل لأنك لازلت صغيرا ومن يذهب إلى بيراميدز يكون في سن أحمد فتحي مثلا الذي خرج من الباب الكبير وكان يريد لعب نهائي دوري الأبطال".

وعن أفضل لاعب في الدوري، اختار "محمد الشناوي أفضل لاعب في الدوري المصري لأنه صاحب مستوى ثابت وسيصل إلى مستوى عصام الحضري".

وأتم "مروان محسن ومصطفى محمد أفضل مهاجمين في مصر وينافسان بعضهما في الوقت الحالي، ومروان هم من صنع هدفي في نهائي الكأس ويفعل ذلك في كل مباراة ويصل للمرمى ولكنه يعاني من غياب التوفيق وهذا سبب غضب الجماهير منه".