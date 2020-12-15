حول مفاوضات تجديد تعاقده.. رئيس يوفنتوس يرد على ديبالا بلهجة حادة

أوضح أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس أن ناديه عرض على باولو ديبالا تمديد عقده مع النادي، عكس ما قاله اللاعب الأرجنتيني.

ينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني في 2022 وقال ديبالا يوم الأحد إنه لم يتلق عرضًا لتمديد تعاقده مع السيدة العجوز.

وأضاف "كان وكيل أعمالي في تورينو لفترة طويلة ولم يتصل به أحد حتى يتفاوض على تمديد التعاقد".

وتابع "أشعر بالحزن حين أسمع عن أرقام عرضت علي من أجل التجديد، سيكون من الأفضل لو أمكن قول الحقيقة، لأن الحديث عن هذه الأرقام في الوضع الحالي يثير سخط الجماهير ضدي، مع كل الحب الذي أكنه ليوفنتوس".

جاء رد أجنيلي سريعا، حين قال يوم الإثنين: "ديبالا تلقى عرضًا من شأنه أن يضعه بين الـ20 الأعلى أجرا في أوروبا".

وأضاف "نحن ننتظر رده، الشيء الأكثر أهمية هو رؤية إجابته على أرض الملعب. كلنا نريده أن يكون أحد أفضل خمسة لاعبين في أوروبا، ديبالا ليس بينهم وهو على علم بذلك".

ويتقاضى ديبالا حاليًا 7 ملايين يورو سنويًا ويرغب في مضاعفة راتبه ليصبح ثاني أعلى رواتب يوفنتوس بعد كريستيانو رونالدو.

واعترف ديبالا أنه كان بحاجة ماسة للهدف الذي سجله في شباك جنوى وكسر به صيامه التهديفي، فهو الأول له هذا الموسم بالدوري الإيطالي.

وقال ديبالا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالنسبة لنا كمهاجمين، فإن تسجيل الأهداف مهم ويمنحنا الثقة، وكنت في حاجة إلى هذا الهدف".

وأضاف "لم أكن سعيدًا بالعديد من المباريات وزاد الأمر صعوبة مع كل مباراة. أحب لمس الكرة كثيرًا واللعب مع زملائي في الفريق وكنت أفتقد ذلك، وأتمنى أن يمنحني هذا الهدف هذه الثقة".

وتابع "في العام الماضي قضيت عامًا رائعًا، بدأت هذا العام بشكل أقل جودة، لكنني كنت أحاول مشاهدة المباريات وفهم ما يجب تصحيحه وربما كنت أفكر كثيرًا وهذا خطأ، لأنه يجب على اللاعب أن يدخل الملعب بسلام وهدوء".

وأكمل النجم الأرجنتيني "لم ألعب مباراة رائعة أمام جنوى، لكن هذا الهدف مهم وأنا سعيد بالفوز".

وشدد "علاقتي رائعة مع المدرب أندريا بيرلو، نتحدث دائمًا، وبيننا حوار جيد وهذا جميل. يثق بي دائمًا ويتحدث عني بشكل جيد، وما زال لدي الكثير لأقدمه".

وأتم "يجب أن استمر على هذا المنوال في التدريب وفي جميع المواقف".