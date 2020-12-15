ليبوف: على تشيلسي أن يتعلم الفوز القبيح

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - تشيلسي

يأمل فرانك ليبوف لاعب تشيلسي وفرنسا السابق أن يصبح الأول قادرا على اقتناص نقاط المباراة دون تقديم أداء جيد، وهو الأمر الذي يراه يميز فريقا فائزا على فريق آخر.

وقال ليبوف المتوج بمونديال 1998:"كنت حزينا لأن المباراة (التي خسرها الفريق ضد إيفرتون يوم السبت) ذكرتني بتشيلسي المليء بلاعبين دوليين ولا يمتلك الروح القتالية الإنجليزية".

وواصل في حواره مع ESPN "وهو ما حدث يوم السبت. عليك أن تكون محاربا، عليك أن تكون قبيحا أحيانا ونصف الفريق لا يقدر على ذلك. الفريق صغير السن، لا خبرة لديه ولابد من إيجاد طريقة للفوز".

أخبار متعلقة
فييري: لوكاكو أفضل من كين وليفاندوفسكي لا يمكنه أن يكرر ما فعله مع إنتر رابطة الدوري الإنجليزي: 6 حالات كورونا في فرق المسابقة رونالدو: أفضل مشاهدة الملاكمة أو رياضة القتال عن متابعة كرة القدم هالاند: يوفنتوس؟ أنا بخير وسعيد في دورتموند

واستمر "لا ترتكب أخطاء في الدفاع، مثل التردد الذي حصل بين تياجو سيلفا وإدوارد ميندي، عليك أن تخطف المباراة وتحسمها بهدف. تشيلسي يحاول لعب كرة قدم جميلة، هذا جيد في منتصف الملعب، لكن ليس مجديا في الهجوم والدفاع".

وتراجع تشيلسي للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة أمام إيفرتون.

ويبتعد الفريق بثلاث نقاط عن توتنام وليفربول المتصدرين.

ويحل الفريق ضيفا على ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء.

تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
نوير: الضغط الأكبر سيكون على بايرن وليس لاتسيو 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كهربا يتحدث عن البكاء بسبب جمهور الزمالك والفارق مع الأهلي.. وانتقال رمضان لبيراميدز 19 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة بين الزمالك وأوباما لتجديد عقد اللاعب 29 دقيقة | ميركاتو
كهربا لـ شيكابالا: لا يوجد لاعب يعادي الجمهور.. ويكشف ماذا حدث في السوبر 35 دقيقة | الدوري المصري
إيتو يرد على عدم وجود أي لاعب من قارة إفريقيا في تشكيلات الكرة الذهبية 55 دقيقة | أوروبا
أحمد عبد الرؤوف: فاروق جعفر سبب مشكلات كثيرة في الزمالك 55 دقيقة | مصر
حول مفاوضات تجديد تعاقده.. رئيس يوفنتوس يرد على ديبالا بلهجة حادة ساعة | الدوري الإيطالي
فليك: مواجهة الفرق الإيطالية تتسم بالصعوبة.. وأتوقع مباراتين مثيرتين ضد لاتسيو ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 4 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح
قد ينال إعجابك