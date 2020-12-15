منتخب مصر للشباب يعلن تحول عينة 3 لاعبين إلى سلبية.. "يمكننا مواجهة ليبيا"

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 02:00

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

أعلن منتخب مصر للشباب عن تحوُل عينة 3 لاعبين إلى سلبية بعد إعادة عمل المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وصرّح وليد ماهر المنسق الإعلام لمنتخب مصر للشباب عبر قناة النهار: "نتيجة المسحة الثانية ظهرت وتحوّلت فيها عينة 3 لاعبين من إيجابية إلى سلبية، وهناك لاعب رابع ستعاد مسحته لأننا نشك أنها سلبية".

وأضاف: "بالتالي يمكن إقامة المباراة أمام ليبيا، لأننا نمتلك الحد الأدنى من اللاعبين".

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وأكمل: "نفتقد لخط الهجوم بالكامل، ومن ضمنهم أسامة فيصل".

وأتم: "أنا متفائل بمباراة ليبيا لأن اللاعبين في حالة معنوية عالية ومصممين على اللعب وعدم الانسحاب".

وكانت المسحة التي تسبق مباراة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، قد كشفت عن إصابة 17 لاعبا بفيروس كورونا في صفوف منتخب مصر، بالإضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين.

منتخب مصر للشباب بطولة شمال إفريقيا للشباب
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