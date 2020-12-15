موسيماني: إدعاء الضعف في التصريحات؟ أعرف ما يحدث في الغابة.. وهذا سبب الخماسية ضد الأهلي

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن استراتيجيته في تصريحات ما قبل المباريات، والتي يقول قطاع من الجماهير إنه يدعي الضعف خلالها.

وقال موسيماني عبر برنامج صاحبة السعادة على قناة DMC: "عدم التعالي في التصريحات قبل المباراة؟ لابد من احترام المنافس، لأن وصوله لأي نهائي ليس بالصدفة. ولأنني إفريقي، أعرف ما يحدث في الغابة، عندما يريد الأسد اصطياد غزالة لا يقول لها إنه قادم لاصطيادها، لكنه يختبئ ويفاجئها. هذه هي طريقة اللعب".

وكذلك، تحدث موسيماني عن فوز صنداونز بالخماسية على الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 حيث قال: "لا أحب الحديث كثيرا عن فوزي على الأهلي 5-0 لأن شعار الأهلي الآن على صدري. أعتقد أن الأهلي لم يستعد جيدا لهذه المباراة، كانوا يفكرون لأنهم أكبر من صنداونز سيفوزون. عندما أسأل لاعبي الأهلي هل كانوا يعلمون كيف يلعب صن داونز قبل تلك المباراة يجيبون بالسلب. في البطولة الماضية، كنا نذاكر منافسينا بقوة لكي نفوز بدوري الأبطال".

وأضاف "كنت أعرف قوة الأهلي، خاصة في مصر، كتمساح في النهر. هزمناهم في جنوب إفريقيا حين كانوا خارج المياه".

وأردف "اللاعبون يتحدثون في الأهلي حتى الآن عن تلك الهزيمة وكمية الغرامات التي تحملوها بسبب تلك الهزيمة، لأن الأهلي ناد كبير والهزيمة كانت قاسية".

وأكمل "ضد الزمالك في 2016، كنا متنافسين، ولم يكن هناك مكانا للود. البطولة كانت صوب أعين الزمالك لأنه لم يفز بها منذ زمن، وكذلك الأمر بالنسبة لنا لأننا لم نكن قد فزنا بها من قبل. أردناها أكثر لأننا كنا جائعين أكثر للحصول على دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "بعد المعركة، صافحناهم، وكنا قد صعبنا عليهم المهمة في جنوب إفريقيا بالفوز 3-0".

وأوضح "في مباراة العودة، قدم الزمالك كل شيء وصعبوا الأمور علينا".

وأتم "في الملاكمة يقوم المتنافسون بمصافحة بعضهم البعض. الأمر نفسه يجب أن يحدث في كرة القدم. يجب أن نقدم المُثل لأن هناك أطفال يشاهدوننا. ولا فريق يفوز دائما".