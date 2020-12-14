موسيماني: لم أكن متأكدا من صحة اتصال الأهلي بي.. واللاعبون فوجئوا بما أعرفه

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 23:50

كتب : FilGoal

موسيماني - الأهلي - أبطال إفريقيا - الزمالك

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تفاصيل جديدة في كواليس انتقاله من تدريب صنداونز، لتدريب الأحمر.

وقال موسيماني عبر برنامج صاحبة السعادة على قناة DMC: "وصلتني مكالمة من الأهلي. لم أكن متأكدا أن من يتصل بي يمثل الأهلي بالفعل. أحيانا تصلني مكالمات مثل تلك، حدثت من قبل باسم الزمالك ولا أعرف إن كان المتصل ممثلا للنادي. وحدث الأمر نفسه أيضا مع الوداد الذي أرتبط مع مشجعيه بعلاقة جميلة لأنهم يغنون لي كلما أذهب إلى هناك. قالوا لي في المغرب أن ذلك لم يحدث مع أي مدرب قط".

وأضاف "تأكدت من صحة مكالمة الأهلي، عن طريق زوجتي ومديرة أعمالي، عن طريق مكالمة فيديو مع أمير توفيق".

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وأردف "كان قرارا سهلا أن أنتقل للأهلي، فاز علينا وفزت عليه. حواري الأول مع الخطيب كان سهلا، لأنه أبلغني بأنه يريد مدربا يفهم منافسي الأهلي وأولهم الوداد، وبعده الرجاء أو الزمالك".

وشدد "كنت أعرف الوداد جيدا لأنني واجهته 8 مرات، وأعرف مدرب الرجاء، وأعرف الزمالك بكل تأكيد".

وكشف "دعم محمود الخطيب لي مستمر منذ قدومي وحتى الآن".

وأردف "كنت أعرف لاعبي الأهلي لأنني لعبت ضدهم. وعندما قدمني لهم الخطيب، كنت أعرفهم بالإسم بمراكزهم وأرقام قمصانهم لأنني أدرسهم قبل مواجهتهم. اللاعبون تفاجأوا من ذلك. هذا ليس ذكاء مني ولكن لأنني لعبت ضدهم".

واستدرك "بعض اللاعبين أيضا كانوا يعرفونني ويفهمون طريقة لعبي ما سرع من عملية الانسجام".

وأكمل "في الطائرة وأنا ذاهب إلى مصر شاهدت آخر 3 مباريات للأهلي، لم أنم طوال الرحلة لأن كان أمامي مباراة بعد يومين مباشرة".

وأوضح "لم أنم بسهولة لأنني مقبل على تدريب الأهلي، وأعلم أن مدربيه لا يستمرون طويلا سوى مانويل جوزيه. لكن أنا قادم من بيئة معتادة على الفوز بالألقاب لذا أعرف تلك الظروف، وبالنسبة لي، مادام فاز الأهلي على صنداونز، فهو فريق جيد".

وأردف "لتغيير ما حدث في آخر 7 سنوات، قلت للاعبين أن علينا تغيير طريقتنا، هيا بنا لنجرب طريقتي. أنا أيضا لم أفز بدوري أبطال إفريقيا منذ 4 سنوات ولكنها مدة أقصر".

وأتم "لم نغير الأشخاص، فقط غيرنا طريقة اللعب ووضعنا في أذهانهم أفكار جديدة. لقد فازوا بالدوري وأقصوا صنداونز قبل قدومي، لذا كان عليهم الاقتناع أنهم فريق قوي. قلت للاعبين أنهم فازوا بالدوري وعليهم استغلال المباريات المتبقية لبناء أنفسكم لدوري أبطال إفريقيا".

بيتسو موسيماني الأهلي في الدوري في إفريقيا
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