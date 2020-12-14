جمال محمد علي: مصابو منتخب الشباب بفيروس كورونا حالتهم مستقرة وأسافر تونس للاطمئنان عليهم

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 23:40

كتب : FilGoal

جمال محمد علي

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم عن تطورات إصابة الكثير من لاعبي منتخب الشباب بفيروس كورونا.

ويتواجد منتخب الشباب في تونس من أجل خوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للشباب.

وقال جمال محمد علي لقناة أون تايم سبورتس 1: "حالة المصابين مستقرة ولم تظهر على معظمهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا".

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وأضاف "أسافر غدا الثلاثاء إلى تونس للاطمئنان على بعثة المنتخب وتلبية جميع مطالبهم ومرافقتهم".

وأتم تصريحاته "المنتخب أجرى مسحة أخرى ستظهر نتيجتها غدا، وإذا كان عدد المصابين أقل من العدد الذي يمنع لعب المباراة سنواجه ليبيا بشكل طبيعي".

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن إجراء مسحة جديدة مساء اليوم الإثنين لجميع أفراد البعثة البالغ عددهم ٣٧ فردا من خلال معمل معتمد خلاف المعمل الذي أجريت بواسطته المسحة الأولى، وذلك للتأكد من نتائجها. (طالع التفاصيل)

وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة، سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة المصرية.

منتخب مصر للشباب
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