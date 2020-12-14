موسيماني: لم أكن أتخيل أن أكون مدربا لـ الأهلي بهذه السرعة.. والخطيب "ذو نظرة مستقبلية"

لم يتخيل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المتوج بدوري أبطال إفريقيا، أنه كان سيصبح مدربا للفريق الذي كان يصور جماهيره منبهرا، بهذه السرعة.

وقال موسيماني عبر برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC: "أعرف أن مانويل جوزيه كان في هذا الاستوديو من قبلي، وكذلك محمود الخطيب رئيس النادي، وأشعر بشرف عظيم بوجودي في نفس المكان".

وشدد "أعرف شيكابالا بشكل شخصي وتطورت علاقة جيدة بيننا في نهائي إفريقيا 2016، وقبل النهائي الأخير أتى إلي ليصافحني. وكذلك أحترم حسن شحاتة ومانويل جوزيه. تحت قيادة شحاتة، فاز منتخب مصر بكل الجوائز الكبيرة. كان لدي شرف اللعب ضده عندما كنت مدربا لمنتخب جنوب إفريقيا".

وأكد "حسن شحاتة صديق وأخ وأب، بالنسبة لي هو أسطورة".

وأردف "لكي أكون صريحا، وقت اللقطة الشهيرة الخاصة بتصويري لجمهور الأهلي لم أكن أتخيل أن أكون مدربا للأهلي بتلك السرعة. كنت أعرف أنني سأدرب في شمال إفريقيا لأنني لعبت ضد كل أكبر فرق في كل بلد. كنت أعرف أنه سينتهي بي المسار هنا. كل الشكر لمحمود الخطيب ومجلس إدارته".

وأوضح "الخطيب انسان ذو نظرة مستقبلية، بسبب اقتناعه بوجود مدرب إفريقي للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي منذ 7 سنوات".

وكشف "قرار ترك صنداونز كان صعبا. قضيت 7 سنوات هناك وفزنا بـ 11 لقب هناك. وهذا العام قبل أن أرحل للأهلي فزنا بـ 3 ألقاب. معهم فزت بلقب دوري أبطال إفريقيا، أظن أنه كان الوقت المناسب لأتطور وأنتقل لناد كبير مثل الأهلي. قرار قدومي للأهلي لم يكن صعبا، ولكن رحيلي عن صنداونز كان صعبا علي من الناحية العاطفية".

وانتقل موسيماني لتدريب الأهلي بعد رحيل ريني فايلر في أكتوبر الماضي، بعد أشهر قليلة من إقصاء السويسري لفريقه السابق من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليكمل الجنوب إفريقي المسيرة ويتوج بالبطولة على حساب الزمالك في النهائي، قبل أن يلحقها بكأس مصر ضد طلائع الجيش.