أسطورة ليفربول: النني كان يستحق الطرد.. ويجب أن يُسأل فينجر عن ذلك

فتح جرايم سونيس أسطورة ليفربول، النار على الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال.

النني شارك في خسارة أرسنال المفاجئة على ملعبه أمام بيرنلي أمس الأحد، وسونيس يعتقد أنه كان يستحق الطرد في اللقطة التي تحصّل بها على بطاقة صفراء قبل أن يسجّل بيير أوباميانج في شباكه بثوانٍ معدودات.

وصرّح سونيس عبر سكاي سبورتس منتقدا ميكيل أرتيتا: "قام بتنظيم فريقه دفاعيا واختار النني لدور المرقابة في الكرات الثابتة، في المقابل، تجاهل النني الكرة تماما وظل يحدق في اللاعب الذي يراقبه ودفعه إلى الأرض، ثم سقط مدعيًا أنه هو من تعرّض للدفع، كان يجب أن يُطرَد في تلك اللقطة".

وتابع: "من الذي قرر أن النني يستطيع أن يكون أحد المراقبين في المواقف الثابتة؟ لو قام بهذا التصرف مرة واحدة فلا يجب أن يراقب أي لاعبين مرة أخرى".

وأضاف: "هذا الفتى يبلغ 28 عاما. لا بد أن أحد أفراد الجهاز الفني شاهد هذه اللقطة وقال للمدرب إنهم يجب عليهم تغيير المراقبة. هل سبق أن تزاملتم مع لاعب قام بأمر مماثل؟ أنا شخصيا لم أر أمرا مماثلا".

وأكمل: "تتعلّم في الخامسة عشر أو السادسة عشر كيفية مراقبة اللاعبين. لا تخبرونني أن النني لم يراقب لاعبين في كرات ثابتة من قبل".

وواصل: "كان من الممكن أن يلعبوا بتسعة لاعبين، بل كانوا يستحقون اللعب بتسعة لاعبين في رأيي".

وتحوّل لانتقاد أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لـ أرسنال: "يجب أن يُسأل أرسين فينجر عن ذلك، فهو من تعاقَد معه".

وأتم: "هؤلاء الذين عملوا معه لفترة من الوقت عليهم أن يخبروه كيف يراقب اللاعبين".

واضطر أرسنال للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد السويسري جرانيت تشاكا.

قبل أن يتحصّل النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 73 بعد شد وجذب مع جيمس تاركوسكي داخل منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة الركنية التي سُجِل منها هدف المباراة الوحيد.

وعلّق شون دايتش المدير الفني لـ بيرنلي على تلك اللقطة بعد اللقاء قائلا: "لو تحصّل تشاكا على بطاقة حمراء، فلا أعرف كيف لم يُطرَد النني".

وشارك النني هذا الموسم في 14 مباراة وسجّل هدفا وحيدا بمسابقة الدوري الأوروبي.