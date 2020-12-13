هجوم أرسنال يضرب مرماه.. بيرنلي يزيد آلام أرتيتا بهدف أوباميانج

فاز بيرنلي على أرسنال بهدف مقابل لا شيء على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

سجل بيير أوباميانج هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد بيرنلي للنقطة التاسعة في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ13 في المركز الـ15.











التشكيل

بدأ محمد النني كأساسي في وسط ملعب أرسنال، فيما قاد بيير أوباميانج وأليكساندر لاكازيت الهجوم.

في المقابل، حرس نيك بوب مرمى بيرنلي، وتواجد كريس وود بجانب جاي رودريجيز في الهجوم.

وصف المباراة

دقائق المباراة الأولى كانت هادئة وخالية من الفرص الخطرة، ثم كانت أولى الفرص في الدقيقة الـ12 بعد عرضية من أوباميانج، مهدها ويليان برأسية إلى لاكازيت الذي سدد في الدفاع وارتدت له الكرة مجددا ومهدها إلى أوباميانج الذي سدد هو الآخر في الدفاع للتحول إلى ركنية.

بوكايو ساكا أرسل عرضية في الدقيقة الـ20، قابلها روب هولدينج برأسية فوق المرمى بقليل.

ضغط أرسنال استمر في الدقيقة الـ28 بعرضية من تيرني، قابلها أليكساندر لاكازيت بتصويبة تصدى لها نيك بوب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في شوط المباراة الثاني، واصل أرسنال الضغط بعد عرضية جديدة من ويليان قابلها ساكا بتصويبة تصدى لها بوب أيضا إلى ركنية.

ثم كان طرد جرانيت تشاكا في الدقيقة الـ59 بعد شجار نشب بينه وبين لاعبي بيرنلي، ليكمل أرسنال اللقاء منقوصا.

مايكل أرتيتا تدخل هنا. وشارك داني سيبايوس في الدقيقة الـ61 بدلا من لاكازيت لإعادة الاتزان لوسط الملعب.

هدف عكسي

محمد النني تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ72 بسبب دفع المنافس بدون كرة.

وفي الدقيقة الـ73 سجل بيرنلي الهدف الأول. ركنية، أودعها أوباميانج بالخطأ في مرماه.

على الفور قرر أرتيتا دخول ميتلاند نيلز بدلا من هيكتور بيليرين.

ثم شارك إدوارد نيكيتاه بدلا من ويليان في الدقيقة الـ82.

ورغم التأخر، لم تشهد باقي الدقائق خطورة حقيقية لأرسنال، إلا رأسية من هولدينج في الدقيقة الـ93 وذهبت ضعيفة في يد بوب، لينتهي اللقاء بفوز بيرنلي بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد بيرنلي للنقطة التاسعة في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ13 في المركز الـ15.