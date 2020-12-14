فرانس فوتبول تعلن عن تشكيل أعظم 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم
الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 19:15
كتب : FilGoal
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن تشكيل أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
كريستيانو رونالدو
النادي : يوفنتوس
وجاء اختيار المجلة لـ 11 لاعبا بعد تقليص القائمة الأولية التي ضمت 110 اسما، بناءً على تصويت 140 صحفيا متخصصا حول العالم.
وجاء التشكيل التاريخي كالآتي:
حراسة المرمى: ليف ياشين
الدفاع: كافو – فرانتس بيكنباور – باولو مالديني
الوسط: لوثر ماتيوس – تشابي هيرنانديز – دييجو مارادونا – بيليه
الهجوم: كريستيانو رونالدو – رونالدو نازاريو – ليونيل ميسي
The best defensive (2) and offensive (2) midfielders of all time elected by our jury of 140 journalists !#BOdreamteam
⏱️6pm : forwards pic.twitter.com/OMwn58Quh3— France Football (@francefootball) December 14, 2020
وكانت صحيفة فرانس فوتبول قد حجبت جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، بسبب فيروس كورونا وتأثيرها على عالم كرة القدم.
طالع كل مرشحي القائمة الأولية من هــنــا