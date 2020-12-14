فرانس فوتبول تعلن عن تشكيل أعظم 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 19:15

كتب : FilGoal

أعظم 11 في التاريخ من اختيار فرانس فوتبول

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن تشكيل أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وجاء اختيار المجلة لـ 11 لاعبا بعد تقليص القائمة الأولية التي ضمت 110 اسما، بناءً على تصويت 140 صحفيا متخصصا حول العالم.

وجاء التشكيل التاريخي كالآتي:

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حراسة المرمى: ليف ياشين

الدفاع: كافو – فرانتس بيكنباور – باولو مالديني

الوسط: لوثر ماتيوس – تشابي هيرنانديز – دييجو مارادونا – بيليه

الهجوم: كريستيانو رونالدو – رونالدو نازاريو – ليونيل ميسي

وكانت صحيفة فرانس فوتبول قد حجبت جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، بسبب فيروس كورونا وتأثيرها على عالم كرة القدم.

طالع كل مرشحي القائمة الأولية من هــنــا

فرانس فوتبول
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