تعرف على 110 أسطورة كروية في ترشيحات فرانس فوتبول لفريق الأحلام

اكتمل المرشحون بعدما أعلنت المجلة الفرنسية 30 لاعبا لخط الهجوم في طريقة 3-4-3، الآن سيصوت صحفيون لاختيار فريق الأحلام في كرة القدم بآخر 70 عاما.

وذكرت فرانس فوتبول أنها ستمنح جائزة بعنوان فريق الأحلام هذا العام عوضا عن جائزتها المعتادة الكرة الذهبية والتي حجبتها في الموسم الحالي بسبب تأثير جائحة كورونا على كرة القدم.

وستعلن فريق الأحلام في ديسمبر المقبل والذي سيختاره صحفيون حول العالم يعملون مع المجلة.

والترشيحات هي:

حراسة المرمى: جوردون بانكس وجيانلويجي بوفون وإيكر كاسياس وسيب ماير ومانويل نوير وتوماس نكونو وبيتر شمايكل وإدوين فان دير سار وليف ياشين ودينو زوف

المدافع الأيمن: جوزيبي بيرجومي وكافو وكارلوس ألبرتو وديالما سانتوس وكلاديو جينتيلي ومانفرد كالتز وفيليب لام وفيم سوربير وليليان تورام وبيرتي فوجتس

قلب الدفاع: فرانكو باريزي وفرانز بيكينباور وفابيو كانافارو ومارسيل دوساييه ورونالد كومان وبوبي مور ودانيل باساريلا وماتياس سامر وجايتانو شيريا وسيرخيو راموس

المدافع الأيسر: أندرياس بريمة وبول برايتنر وأنتونيو كابريني وجياشينتو فاكيتي وجونيور ورود كرول وباولو مالديني ومارسيلو ونيلتون سانتوس وروبرتو كارلوس

وسط الملعب الدفاعي (سيتم اختيار لاعبين إثنين): يوزيف بوجيك وجيرسون وديدي وباولو روبرتو فالكاو وجوزيف ماسوبوست ويوهان نيسكينز وكلارينس سيدورف وفرانك ريكارد وأندريا بيرلو وماركو تارديللي وسيرخيو بوسكيتس وبيب جوارديولا وتشافي هرنانديز وشابي ألونسو ولويس سواريز وفيرناندو ريدوندو وتيجانا وستيفن جيرارد ولوثر ماتيوس وبيرند شوستر

وسط الملعب الهجومي (سيتم اختيار لاعبين إثنين): ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان وريموند كوبا وفيرينتس بوشكاش وبوبي تشارلتون وروبرتو باجيو وجياني ريفيرا وفرانشيسكو توتي وأليساندرو مازولا وبيليه وزيكو وسوكراتس وأندريس إنيستا ولاديسلاو كوبالا وإنزو فرانسيسكولي وخوان ألبرتو سيكافينو وألفريدو دي ستيفانو ودييجو أرماندو مارادونا وجورجي هاجي ورود خوليت

الجناح الأيمن: ديفيد بيكام وكيفن كيجان وستانلي ماثيوس وجورج بيست وصامويل إيتو ولويس فيجو وجارينشا وجايرزينو وليونيل ميسي وآريين روبن

الجناح الأيسر: أولي بلوخين وريفالدو وتييري هنري وكريستيانو رونالدو ورونالدينيو ودراجان دزادجيتش وريان جيجز وهريستو ستويتشكوف وكارل هاينز رومينيجه وروبرتو ريفيلينو

المهاجم: دينيس بركامب ويوان كرويف وجورج ويا ورونالدو وروماريو وجيرد مولر وكيني دالجليش ويوزيبيو وماركو فان باستن وساندور كوشيش

من ستختار؟ وهل هناك لاعب غير موجود في الترشيحات ستضمه حتما لفريق أحلامك؟