ليكيب: نيمار سيغيب لمدة 3 أسابيع

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 17:38

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

سيكون نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان، جاهزا لمواجهة فريقه السابق برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

نيمار أصيب في الكاحل وخرج محمولا على محفة وباكيًا بنهاية مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام أوليمبيك ليون مساء أمس الأحد، لكن الفحوصات أثبتت عدم خطورة الإصابة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن نيمار يعاني من التواء في الكاحل سيبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

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بالتالي، من المُنتظَر عودة الجناح البرازيلي لفريق قبل منتصف يناير المقبل.

في كل الأحوال، سيكون نيمار متاحا لمواجهة برشلونة في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو بشهر فبراير.

وكان باريس سان جيرمان قد ذكر في بيانه أن "الفحوصات التي خضع لها نيمار جاءت مطمئنة"، في انتظار خضوعه لفحص آخر يوم الأربعاء لتأكيد مدة غيابه.

وعانى نيمار في السابق من إصابات الكاحل أكثر من مرة في مسيرته منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وشارك نيمار خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على برشلونة يوم 16 فبراير، قبل أن يستقبله في حديقة الأمراء يوم 10 مارس.

باريس سان جيرمان نيمار
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