قائد ليفربول: لا أريد تقديم أعذار عن الأداء المخيب للآمال أمام فولام

رفض جوردن هندرسون قائد ليفربول تقديم أي أعذار للأداء الذي ظهر به فريقه في لقاء فولام الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أريد تقديم أعذار. سأترككم تتحدثون عن ذلك وكمية المباريات التي يلعبها اللاعبون وأشياء من هذا القبيل، خاصة الفرق التي تلعب المنافسات الأوروبية".

وأضاف "علينا فقط الاستعداد واللعب كلما قيل لنا، هذا كل ما يمكننا القيام به وهذا ما كنا نفعله".

وواصل "لقد عدنا من الدنمارك بعد مواجهة ميتلاند في دوري أبطال أوروبا، وكان استعدادنا لمواجهة فولام جيدًا ولكن لسبب ما لم نبدأ المباراة بشكل جيد".

وأكمل "الشيء الأفضل هو أننا تعاملنا مع ما تبقى من المباراة بشكل جيد، كما نفعل عادة، وربما كان بإمكاننا الفوز بالمباراة في يوم آخر".

ويستعد حامل لقب الدوري لملاقاة توتنام في قمة الجولة 13 من المسابقة، وكلاهما في صدارة الجدول بالرصيد نفسه.

وأوضح هندرسون "كل مباراة هي مواجهة كبيرة ولكن توتنام يؤدي بشكل جيد حقًا. فريق رائع، مدرب رائع، لذلك ستكون مباراة صعبة أخرى".

وأتم قائد ليفربول "نحن بحاجة إلى التعافي والاستعداد وتقديم كل ما لدينا من جهد مرة أخرى".

في جولة تعادل الكبار، لم يستغل ليفربول الفرصة وحقق تعادلا مخيبا مع فولام، وذلك بعد تعادل توتنام مع كريستال بالاس.

تعادل ليفربول مع مضيفه فولام بهدف لكل فريق على ملعب "كرافين كوتيج"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

سجل بوبي رييد هدف فولام، فيما أدرك محمد صلاح هدف التعادل من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ25 ليتقاسموا الصدارة مجددا مع توتنام، فيما ارتفع رصيد فولام للنقطة الثامنة في المركزالـ17.