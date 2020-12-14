بي بي سي: حضور الجماهير في لندن مهدد بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 15:07

كتب : FilGoal

أرسنال - رابيد فيينا - جماهير

تواجه لندن خطر الدخول إلى الدرجة الثالثة من تصنيفات الحكومة البريطانية الخاصة بالمناطق الأعلى خطورة لتفشي وباء كورونا "كوفيد 19" وفقا لتقرير نشرته شبكة "بي بي سي".

وقال التقرير إن ارتفاع عدد المصابين بـ"كوفيد 19" خلال الأيام الماضية زاد من القلق لدى الحكومة البريطانية، وهناك احتمالية كبيرة لدخول لندن إلى الدرجة الثالثة ومن ثم فرض قيود جديدة.

ولعل أبرز تلك القيود التي من الممكن فرضها، هي غياب الجماهير مرة أخرى، بعد أقل من 10 أيام فقط على عودتهم للملاعب الإنجليزية بعد غياب دام لأكثر من 9 أشهر جراء تفشي وباء كوفيد 19.

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وعادت الحياة في بعض مناطق إنجلترا بداية من يوم 2 ديسمبر الماضي بعد نهاية قيود الموجة الثانية لتفشي وباء كوفيد 19 في بريطانيا، وتم السماح للجماهير بالعودة بعد تصنيف المناطق لعدة درجات، الأولى تعني عودة نسبة كبيرة تصل إلى 4 آلاف مشجع، والثانية تعني عودة ما يقرب من 2000 مشجع والثالثة والرابعة شديدة الخطورة وتعني غياب المشجعين.

وكانت آخر مباراة قد شهدت حضورا جماهيريا كاملا قبل توقف النشاط يوم 9 مارس الماضي، بين ليستر سيتي وأستون فيلا.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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