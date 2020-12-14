رونالدو: واثقون من قدرتنا على الفوز بالدوري أو دوري الأبطال هذا الموسم

يثق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في قدرة فريقه على التتويج بالدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم البداية المتذبذبة للموسم.

وفاز يوفنتوس على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "لويجي فيرايس"، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، بعد أيام من إسقاط برشلونة في كامب نو بدوري الأبطال بثلاثية نظيفة.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الهدف دائمًا هو الفوز، بعد الفوز على فريق مثل برشلونة، تجد الثقة والقوة للتغلب على فريق مثل جنوى، الذي قدم أداء دفاعي للغاية".

وأضاف "تكون الأمور صعبة دائمًا بعد دوري الأبطال، لكن المدرب جعلنا نفهم أنه يتعين علينا التغيير وقمنا بذلك".

وشدد الدولي البرتغالي "كل عام، هدف يوفنتوس هو الفوز بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا".

سيواجه البيانكونيري منافسه بورتو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأتم "لا ينجح سوى فريق واحد في الفوز بأي بطولة، لكننا واثقون ومقتنعون بأننا نستطيع الفوز بشيء مهم".

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وارتقى يوفنتوس للمركز الرابع في الدوري الإيطالي بعد فوز متأخر على جنوى.

سجل باولو ديبالا هدفا، ورونالدو هدفين ليوفنتوس، فيما سجل ستيفانو ستورارو هدف جنوى.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ23 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد جنوى عند النقطة السادسة في المركز الـ19.