تقرير: الفحوصات الأولية تشير إلى عدم إصابة نيمار بأي كسور

كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها نيمار لاعب باريس سان جيرمان عن عدم وجود أي كسر في قدمه، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة Le Parisien الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن الطاقم الطبي لنادي باريس سان جيرمان أكد على أن نيمار لا يعاني من أي كسور.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة نيمار جاءت في كاحله الأيسر، في حين أنه عانى من مشاكل عديدة في كاحله الأيمن خلال آخر عامين.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ليون مساء الأحد في الدوري الفرنسي بعد تدخل قوي من تياجو مينديز لاعب ليون.

صاحب الـ28 عاما سقط مصابا في اللحظات الأخيرة قبل نهاية مواجهة فريقه أمام ليون في الجولة الـ14 من الدوري والتي خسرها بنتيجة 1-0.

وشارك نيمار خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 آخرين.