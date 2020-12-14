شكوك حول لحاق مدافع ليفربول بلقاء توتنام

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 13:51

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام

تحوم الشكوك حول قدرة جويل ماتيب مدافع ليفربول على المشاركة في لقاء توتنام المرتقب يوم الأربعاء بالدوري الإنجليزي.

وأصيب ماتيب خلال لقاء فولام الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في ظل الأزمة الدفاعية القوية التي تضرب الحمر بإصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترة طويلة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "جويل ماتيب لديه تشنج في الظهر، في الوقت الحالي، لا شيء آخر".

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وأضاف المدرب الألماني "لقد حصل بالفعل على العلاج، وسيتلقى العلاج وسنرى".

وتابع "أعتقد أن هناك فرصة لمشاركته يوم الأربعاء. الإصابة ليست بهذا السوء".

يأمل كلوب أن يكون قلب الدفاع جاهزا لزيارة توتنام يوم الأربعاء إلى ملعب أنفيلد، لكنه واثق من أنه يمكن إيجاد حل إذا لزم الأمر.

وأكمل "لا يوجد لدينا مشكلة في عدد اللاعبين في مركز قلب الدفاع، لدينا ما يكفي من اللاعبين، لكن أصغر سنا".

وأتم "أتمنى أن يكون جويل على ما يرام، ولكن إذا غاب فعلينا إيجاد حل، هذا هو ما عليه موسم كرة القدم الحالي".

في جولة تعادل الكبار، لم يستغل ليفربول الفرصة وحقق تعادلا مخيبا مع فولام.

سجل بوبي رييد هدف فولام، فيما أدرك محمد صلاح هدف التعادل من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ25 ليتقاسموا الصدارة مجددا مع توتنام، فيما ارتفع رصيد فولام للنقطة الثامنة في المركزالـ17.

جويل ماتيب ليفربول توتنام يورجن كلوب
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