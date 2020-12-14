تايمز: ليفربول يسعى لتجديد عقد فابينيو

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 13:01

كتب : FilGoal

هدف فابينيو في كريستال بالاس

يستعد نادي ليفربول لتحسين بنود عقد لاعبه فابينيو وتمديده لكي ينهي أي اهتمام من أي فريق في أوروبا بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

ويمتد عقد فابينيو الحالي لمدة عامين ونصف العام، لكن النادي الإنجليزي يسعى لتحسين بنود عقد لاعبه البرازيلي صاحب الـ27 عاما.

ويتقاضى فابينيو حاليا راتبا أسبوعيا يقدر بـ100 ألف جنيه إسترليني فيما يقدر راتبه السنوي بـ5.2 مليون.

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وانضم الدولي البرازيلي إلى ليفربول في صيف 2018 قادما من موناكو بمبلغ 45 مليون يورو.

وشارك فابينيو خلال الموسم الجاري في 17 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

ويلعب فابينيو في مراكز الظهير الأيمن وقلب الدفاع ومحور الارتكاز.

ولعب البرازيلي بقميص ليفربول في 97 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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